Baiana Tais Nader lança single sobre a luta de mulheres

A cantora e compositora baiana Tais Nader mistura o pop com elementos melódicos como flauta, violoncelo e guitarra para montar a identidade do single “Tonha e o Formulário”, lançado nesta sexta (10) em todas as plataformas digitais da artista. A música composta pelo músico Duarte Velloso e pelo publicitário João Dude, fala sobre superação e determinação.



“Tonha e o Formulário” foi gravada no estúdio Ilha dos Sapos e ficou entre as selecionadas do Festival Educadora FM de 2020. A canção tem produção musical e arranjo ousado de Luciano Calazans. O maestro também assume o baixo, Bruno Michel nas guitarras, Kiko Souza nas Flautas, Vitor Brasil na bateria, Tatiana Crilova no Violoncelo e Duarte Velloso no violão.

"Tonha e o Formulário" está disponível em todas as plataformas Foto: Divulgação

“Em meio à pandemia e tantas dores, nos escondemos ou tentamos, através de muros. Tonha e o Formulário é um lembrete para além de nosso umbigo. A reflexão sobre quantas Tonhas preenchem formulários neste exato momento em plena pandemia e o quanto fazemos quase nada. Mas precisamos abrir a mente e refletir, como Tonha parou pra pensar, quem realmente somos como sociedade com tantas questões entranhadas e silenciadas”, explica Tais, que pretende lançar um single inéditos todo mês.



A proposta é a montagem de um novo trabalho, a vontade de voltar aos palcos e o desejo de gravar suas canções inéditas e de inserir novos autores à sua obra estão cada dia mais aguçados. Em setembro de 2020, Tais lançou “Coiso Amor”, que também faz parte dessa nova fase. Recentemente a cantora foi responsável pela Produção Executiva do álbum “Ijexá Canto de Encantar”, projeto em homenagem ao ritmo afro baiano interpretados por vários artistas e Tais faz parte do casting junto com Ricardo Chaves na faixa “Tudo Só Pra Te Ver”.