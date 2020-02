BaianaSystem confirma presença no Furdunço

Para a alegria dos fãs e foliões em geral, o grupo BaianaSystem confirmou presença no Furdunço, festa que irá anteceder o Carnaval no dia 16 de fevereiro. A notícia surge após diversas indefinições sobre a participação da banda na folia soterpolitana.

O anúncio foi feito através de um post no Instagram do cantor Russo Passapusso, vocalista da banda. "Vai rolar people. 'Vamo' falar so de amor. É 'noix' nas ruas de São Salvador Bahia. Tem um Remix incrível no forno pra temperar nosso Carnaval", anunciou.

Dias atrás, ainda na expectativa, o jornalista do CORREIO e fã da banda, Alexandre Lyrio, escreveu um apelo pedindo a presença da Baiana na folia momesca ressaltando que o grupo ganhou visibilidade no Carnaval.

"Qual é o problema? Dinheiro? Alô Neto! Alô Rui! O que tá faltando para viabilizar o Navio Pirata? Os caras fortalecem nossa maior festa. Cocem os bolsos! Passa no Visa! Não aceito dar mais grana para Anitta do que para eles que, junto com os afros e afoxés resistentes de sempre, fazem nosso Carnaval respirar", clamou. Parece que o apelo deu certo.