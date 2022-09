BaianaSystem e Tropkillaz se juntam em projeto KillazSystem

Há tempos, o encontro entre BaianaSystem e Tropkillaz já vem acontecendo em trabalhos como Saci e Cabeça de Papel, faixas do grupo baiano lançadas anteriormente em álbum e single. A conexão entre os beats eletrônicos, guitarras e vozes já mostravam o caminho natural para uma produção em conjunto, uma troca criativa e de interação no estúdio. O desejo se concretiza agora, através do projeto KillazSystem, EP com muitas participações que começa a ser lançado com o primeiro single: A Mosca.

A faixa parte do emblemático sample de Mosca na Sopa, de Raul Seixas, para seguir com "a vontade de incomodar, de pousar nas feridas que estão expostas nesse momento do país", como define o guitarrista Roberto Barreto, do BaianaSystem.

A Mosca é o primeiro single do projeto KillazSystem (divulgação)

A mosca se transforma então nesse símbolo, que também serviu de inspiração para as rimas dos dois convidados da faixa: o angolano Dog Murras, cantor, compositor, escritor e ativista que tem tido importante papel em defesa do povo angolano e sua cultura, e Vandal, parceiro de longa data do BaianaSystem e um dos nomes mais importantes do rap baiano.

Os dois unem em seus discursos os guetos de Salvador e Luanda, mostrando com propriedade suas realidades e como a cultura pode transformá-las. A faixa foi lançada nesta quinta (22) pelo selo Máquina de Louco e marca a estreia do KillazSystem.

Ouça aqui.