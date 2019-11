Baiano Uri Valadão é pentacampeão brasileiro de bodyboarding

Após 11 anos, o baiano Uri Valadão voltou a ser campeão brasileiro de bodyboarding. O quinto título nacional do soteropolitano veio com o triunfo no Provação Bodyboarding Festival, em Linhares, no Espírito Santo, neste domingo (10).

Campeão mundial em 2008, Uri juntou o caneco de 2019 aos de 2003, 2005, 2006 e 2008. No feminino, melhor para a gaúcha Joselaine Amorim, que conquistou seu segundo título brasileiro, 17 anos após o primeiro, em 2002.

O baiano comemorou em dose dupla, afinal também venceu a etapa, ao bater David Barbosa na final da etapa capixaba. O título nacional havia sido confirmado na fase anterior, já venceu o catarinense Eder Luciano e Barbosa superou o local Lucas Nogueira. Luciano e Nogueira eram os dois que poderiam superar Uri no ranking do circuito.