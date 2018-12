Baile da Santinha divulga as atrações da primeira edição

Com o Verão vindo aí, a famosa festa Baile da Santinha, comandada pelo 'gigante' Léo Santana, está chegando. O badalado ensaio divulgou nesta quarta-feira (12) sua primeira data e atrações. A estreia do 'Baile' está marcada para o dia 11 de janeiro, no Wet’n Wild, e contará com shows completos da dupla Henrique e Juliano e das bandas Aviões e Saia Rodada, além do DJ KSVK. O show será fechado pelo anfitrião Léo Santana.

Essa é só a primeira edição do evento, que vai receber nomes como Zé Neto e Cristiano, Safadão, Marília Mendonça, Ferrugem, Alok e Maiara e Maraísa. As apresentações do Baile da Santinha acontecem às sextas-feiras semanalmente - de janeiro, a partir do dia 11, seguindo até a primeira sexta de fevereiro, dia 1º - no mesmo local, a partir das 21h.

As vendas já estão acontecendo online e vão até domingo (16). As vendas na Salvador Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia, e nos balcões iniciam na próxima semana.

Serviço

O quê: Estreia do Baile da Santinha Verão

Data: 11 de janeiro

Local: Wet’n Wild

Horario: A partir das 21h

Atrações: Léo Santana, Henrique e Juliano, Aviões, Saia Rodada e DJ KSVK

Venda exclusiva pelo site www.salvadortickets.com.br até 16/12

Valores: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

*Valores válidos apenas para compra online.

Informações: www.salvadorproducoes.com.br