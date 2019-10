Bailinho de Quinta inicia temporada de shows para celebrar dez anos

O repertório dançante do Bailinho de Quinta toma conta da Chácara Baluarte, no Santo Antônio Além do Carmo, a partir deste sábado (19), para marcar os dez anos do grupo. Além de festejar o aniversário, a série de shows tem o objetivo de fazer o público dançar até dizer: “Eta, perdi minha sandália”, ou “vou trazer meu avô pra cá”, ri o guitarrista Graco Vieira, 41 anos, que forma o Bailinho com Juliana Leite e Thiago Trad.

A temporada terá uma edição por mês até a ressaca de Carnaval, em 2020, com direito a um show de Réveillon, no próprio dia 31, no mesmo local. A estreia de sábado vai contar com participação Jau, “um artista que a gente gosta pra caramba”, show do grupo Os My Friends, que abre a festa às 18h com um “trabalho super dançante, alegre”, e discotecagem do DJ Pureza, “um cara talentosíssimo”, define Graco.

Além das já tradicionais marchinhas e frevos que viraram a marca do grupo, o repertório passa por uma reformulação e inclui músicas novas. Ou seja, o público vai continuar dançando ao som de clássicos de Moraes Moreira e dos Irmãos Macêdo, mas com a cara do Bailinho, assim como vai poder curtir versões de White Stripes, Duda Beat, Skank e Anitta.

“É uma busca constante de trazer coisas para o repertório. Por mais que pareçam diversas, diferentes, a gente sempre tenta encontrar pontos que conversem e criem o universo estético do Bailinho, e musicalmente faça algum sentido. Esse universo passa pela dança, pela alegria, pela memória afetiva e pelo encantamento”, resume o guitarrista.

Com passagem por outros grupos, como a extinta banda Scambo, Graco diz que nesses dez anos do Bailinho tudo passou de "forma leve". "Gosto muito do projeto e do clima que se cria em volta do Bailinho. Uma de nossas maiores conquistas é a diversidade do público, pessoas tão diferentes convivendo de uma forma tão bonita no mesmo espaço. Isso enriquece muito", agradece.

Serviço

O quê: Temporada de shows do Bailinho de Quinta - Comemoração de dez anos

Onde: Chácara Baluarte (Ladeira do Baluarte, 20, Santo Antônio Além do Carmo)

Quando: Sábado (19), a partir das 17h

Ingresso: R$ 80 | R$ 40. Vendas: Sympla e lojas Elementais