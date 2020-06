Bancos e lotéricas devem ter monitores de filas a partir desta sexta (19)

Agências bancárias, exceto a Caixa Econômica Federal, e casas lotéricas em Salvador terão que disponibilizar monitores para organizar as filas de atendimento dentro e fora das unidades a partir desta sexta-feira (19). A medida consta no decreto municipal 32.498, publicado na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM) na segunda-feira (15) e visa assegurar a distância mínima de 1,5 metro entre os clientes. Ou seja, não basta apenas fazer marcações no chão.

O descumprimento da norma será considerado infração à legislação municipal e o infrator sofrerá penalidades e sanções previstas na lei, inclusive, no que couber, cassação de licença de funcionamento. Logo cedo, equipes da força-tarefa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) começam a fiscalização.

Segundo a prefeitura, o objetivo é impedir as aglomerações, que ampliam o risco de contágio pelo novo coronavírus. No caso da Caixa Econômica Federal, o monitoramento continuará sendo feito pela Guarda Civil Municipal (GCM), já que o banco é responsável por pagar os auxílios sociais relacionados à pandemia, inclusive o Salvador por Todos.

Desde o dia 18 de março até esta quarta (17), a Sedur fez 68 vistorias em casas lotéricas e outras 203 inspeções em agências bancárias – sete destas foram interditadas por desobedecer medidas de proteção e ordenamento das filas.