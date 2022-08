Banda islandesa faz versão de Ilariê, maior hit de Xuxa, e viraliza

Pouquíssima gente no Brasil tinha ouvido falar da banda islandesa Studla Bandid, mas o grupo viralizou nas redes sociais com uma versão de Ilariê, composição de Cid Gurreiro que se tornou o maior hit de Xuxa. A banda tem 1,4 mil seguidores no Instagram, mas já viu a força do público brasileiro. A descrição do perfil tem a seguinte mensagem: "lariê on Spotify".

Depois de todo movimento nas redes, até Xuxa viu a versão e compartilhou o vídeo do grupo com a mensagem: "Olha onde o ILARIÊ chegou?!? E diga-se de passagem chegou lindamente, todo mundo cantando nosso hino".

Gravada e lançada por Xuxa em 1988, Ilariê foi a música de mais sucesso do disco Xou da Xuxa 3. Desde o lançamento, Ilariê já foi cantada em outros idiomas e virou grito de torcida pela América Latina, principalmente no futebol argentino.

Confira a versão islandesa de Ilariê: