Bandidos fazem moradores reféns no bairro de Tancredo Neves

Quatro homens armados fazem um jovem e uma mulher de 24 anos reféns no bairro de Tancredo Neves, em Salvador, na noite desta terça-feira (18). As informações são da TV Bahia. Este é o terceiro caso de cárcere desde a segunda (17).

Um dos suspeitos seria o alvo de uma ação policial conduzida no bairro. Ele e outros três homens fugiram e invadiram a casa de um morador local. Ainda de acordo com a reportagem, os criminosos estariam ameaçando os policias com uma granada, e chegaram a botar um botijão de gás na entrada da casa.

Os bandidos fizeram ainda uma transmissão ao vivo nas redes sociais enquanto mantinham o jovem refém com uma arma apontada para sua cabeça.

Neste momento, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) negocia com os criminosos.

O caso acontece em meio a 'Operação Intensificação' que ocorre no bairro desde a semana passada.

Casos de cárcere

Na segunda-feira (17), o bairro registrou dois casos de sequestro. Pela manhã, uma adolescente de 16 anos passou 4 horas em cárcere privado em uma casa. Segundo a polícia, o homem liderava um bonde no bairro e ostentava armas. Os dois namoravam há pouco tempo.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que o suspeito foi cercado na Rua Carla, por volta das 3h, quando estava saindo da residência com armamento em punho. As guarnições estavam circulando por conta da operação de intensificação que a polícia realiza no local desde a semana passada.

Após liberar a jovem, o suspeito se entregou a polícia e foi conduzido para a Central de Flagrantes. Com ele, de acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), estavam uma pistola 9mm, uma metralhadora, um caracol e munição. Todo armamento foi apreendido e levado junto ao suspeito.

O suspeito será interrogado e a vítima também vai passar por oitiva para que a polícia entenda melhor toda a situação.

Já pela tarde, um morador foi feito refém por dois suspeitos. Um trio foi flagrado na região do Final de Linha de Tancredo Neves pelas equipes da Operação Intensificação. Um suspeito acabou morrendo durante a troca de tiros com a polícia e os outros dois invadiram uma casa, fazendo um morador refém. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) negociou com os sequestrados por quase duas horas.

A dupla se entregou no início da noite e foi levada para o Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).