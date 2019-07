Bar promove festa com poesia, ska e cumbia em biblioteca

hoje Uma orquestra de cumbia (ritmo colombiano) se junta a uma orquestra de ska (ritmo jamaicano) e a um coletivo de poesia. Em um evento a céu aberto, que acontece dentro de uma biblioteca e é promovido por um bar cultural. Esta é a mistura artística que toma conta dos Barris na tarde de hoje. Trata-se da segunda edição do Velho Espanha vai à Biblioteca.



Quem abre a programação é o coletivo Poesia em Trânsito, às 15h, com um recital poético, que abrange literatura, teatro e artes visuais.



O grupo Sonora Amaralina sobe ao palco às 17h, com um show dançante no qual apresenta clássicos de la cumbia com sotaque soteropolitano. Além das canções autorais, releituras de orquestras da música popular latina, de compositores contemporâneos e clássicos, como Lucho Bermudez, Pacho Galan e Climaco Sarmiento.



Encerrando a noite, às 19h, a banda Skanibais apresenta a fusão do ritmo jamaicano com o sotaque advindo das filarmônicas do Recôncavo Baiano, mesclando repertório autoral a releituras.



Serviço: Sábado (20), das 15h às 21h. Quadrilátero da Biblioteca Pública dos Barris. Ingressos: pague quanto puder.