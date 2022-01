Bárbara do BBB 22 é amiga de Neymar e já ficou com Gabriel Medina

Ela é pipoca, mas está acostumada a ser rodeadas por "camarotes". A modelo gaúcha Bárbara Heck, selecionada pro BBB 22, é amiga de famosos como Neymar e José Loreto. E em alguns casos o rolo não ficou apenas na amizade e partiu para os finalmentes com Gabriel Medina e Gabriel David, ex de Anitta e atual de Giovanna Lancellotti, informou o jornal Extra.

O romance da sister com os dois aconteceu no passado, quando ambos não estavam comprometidos. Quem acompanhou as Olimpíadas que Tóquio sabem bem que Medina é casado com a modelo Yasmin Brunet.

Bárbara é amiga de Neymar, e os dois até se seguem nas redes sociais. Ela é de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tem 29 anos e trabalha como profissional de Relações Públicas, além da carreira como modelo. No vídeo de apresentação, Bárbara disse que procura fugir do rótulo de patricinha na casa.