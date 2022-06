Barra de Pojuca: família é sequestrada e obrigada a fazer pix para suspeitos em cativeiro

Uma família que foi sequestrada e era mantida em cárcere privado foi resgatada na madrugada desta quarta-feira (22), em Barra do Pojuca, no município de Camaçari. Um homem, a esposa e o casal de filhos foram libertados e informaram aos policiais que haviam sido sequestrados por cinco homens armados e obrigados a fazer transferências de dinheiro via Pix para os suspeitos. Dois criminosos armados acabaram presos,

O resgate e a prisão foram efetuados por policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e da 59ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Arembepe). Os pms realizavam patrulhamento na Rua da Cascata onde localizaram uma motocicleta abandonada e ouviram sussurros suspeitos no interior de uma residência.

Ao se aproximarem do imóvel, os militares foram surpreendidos por disparos de arma de fogo. Houve o revide e alguns indivíduos fugiram em direção a um matagal. Durante a averiguação da casa, os policiais encontraram dois suspeitos que foram imediatamente detidos, sendo encontrada com a dupla uma pistola calibre 9mm.

No interior do imóvel, os policiais encontraram uma família que estava amarrada. Os presos foram conduzidos para a 33ª DT/ Monte Gordo e, após registro, a ocorrência foi apresentada no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) para a adoção das medidas cabíveis.