Bate-papo com os principais publicitários do Brasil lota a Pupileira, em Salvador

Quais as principais tendências da publicidade? Como está o mercado de comunicação? O que podemos esperar do ano de 2019? Essas foram apenas algumas das perguntas que nortearam o projeto Os 6 Tenores, que recebeu cerca de 400 pessoas nesta segunda-feira (17), no Cerimonial Rainha Leonor, na Pupileira.

Em um bate-papo descontraído, o evento reuniu seis dos principais mestres da publicidade brasileira: José Victor Oliva, Nizan Guanaes, Washington Olivetto, Sergio Amado, Sergio Godilho e Sergio Valente.

"Vivemos no mundo das transformações. É natural ter medo do que está por vir, mas acredito que o melhor que podemos fazer é trabalhar com a convergência. Em 2000, o mundo não ia acabar? As pessoas têm que tomar cuidado com essas obviedades", opinou o baiano Nizan Guanaes, em entrevista ao CORREIO. Sócio e co-fundador do Grupo ABC de Comunicação - holding que reúne 18 empresas nas áreas de publicidade, marketing, conteúdo e entretenimento - o soteropolitano foi responsável por abrir o evento.

Direto da plateia, ele disse que faria a função de 'Faustão' da noite e apresentou os amigos e convidados antes de começarem suas falas. Mas também deu seu recado e provocou os participantes a pensar sobre o que o estado precisa para crescer e se desenvolver ainda mais.

Em sua fala, Nizan também destacou a importância do encontro - que juntou em um só local as principais empresas de comunicação do estado, além de grandes empresas, estudantes e comunicólogos. "Se a gente conseguiu unir a juventude, o comércio e a imprensa em torno da mesma causa, podemos renovar ainda mais", comentou.

Mas, na opinião dele, para inovar só existe um caminho: a educação. "A grande dica que posso dar é o estudo. Não podemos parar de nos capacitar. Ninguém sabe de tudo", comentou. Tanto é que, em 2019, ele vai passar cerca de dois meses fora, fazendo cursos em Harvard, em Massachusetts, e na Singularity University, na Califórnia: "Eu, com 60 anos, estou pensando em começar um novo negócio".

(Fotos de Arisson Marinho/CORREIO)

Um dos maiores empresários do ramo de eventos do país, José Victor Oliva definiu o bate-papo como um "encontro da vida inteira". "Eventos é o ramo que mais cresce no país. As pessoas querem experiências e esses momentos mágicos podem conquistá-las. Por isso, precisamos que todos os setores trabalhem em sintonia. Tanto o comercial, quando a publicidade e a comunicação. Na minha cabeça, só conseguimos avançar quando todos trabalham juntos. Às vezes, muitas coisas não acontecem por conta de disputas de egos. Mas, hoje, nossa grande batalha é por grandes ideias", comentou. Oliva é presidente do conselho da Holding Clube, grupo que reúne seis empresas de comunicação e marketing promocional (Banco de Eventos, Rio360, Samba.pro, Lynx, Cross Networking e The Aubergine Panda).

Essas ideias, ele aponta, podem estar em qualquer lugar. "Vêm das cabeças e podem vir das pessoas mais variadas. Pode estar em jornalistas, palhaços, pedreiros, cozinheiros, secretários, etc", exemplificou. Oliva pontuou ainda que sua empresa está sempre à procura dessas grandes ideias. "Mas tem que ser coisa porreta mesmo", brincou. Para o publicitário, quem trabalha com comunicação, produtos e marcas, portanto, precisa estar atento às novidades em todos os lugares. "As coisas acontecem nos pontos de venda. Precisamos estar ligados", ressaltou.

E, quando o assunto é encontros e conexões, a promoter Lícia Fábio é craque. Ela é quem teve a ideia de reunir o sexteto no encontro. "Salvador está precisando de eventos assim, que lembrem o quanto somos berço de criatividade e de grandes possibilidades. Que possamos criar e inovar a partir das provocações trazidas por eles”, ressaltou a produtora, antes do início da palestra. Lícia pontuou ainda que quatro dos convidados são baianos, enquanto dois “têm a Bahia no coração”.

Lançamento

Esse é o caso do paulista Washington Olivetto. Ele lançou a autobiografia Direto de Washington, que conta os bastidores da sua trajetória, na ocasião. “Ele está sempre atento a tudo, não se fecha em nenhuma caixinha”, ressaltou Lícia. O publicitário é responsável por algumas das campanhas mais importantes da propaganda nacional, como diversas da Bombril.

A obra traz declarações sobre as mais famosas criações do publicitário e explica como chegou a ganhar o primeiro Leão de Ouro (o Oscar da publicidade) do Brasil em Cannes, na França, aos 22 anos. "Lancei o livro nacionalmente, em abril, e agora tive o prazer de trazer para cá. Está entre os livros mais vendidos das livrarias e é um prazer estar aqui, nessa cidade que é cheia de ideias e inspirações e que tem grandes nomes criativos. Lembrem-se: seja no mundo digital ou no analógico, sempre prevalecerão aqueles que têm grandes ideias", comentou.

Ao lado de Guanaes, Oliva e Olivetto estiveram ainda Sergio Amado, do Grupo WPP (multinacional britânica) no Brasil e o diretor de criação e arte Sergio Gordilho, que é copresidente da Agência África, uma das cinco maiores agências de publicidade do Brasil. O diretor de comunicação da Globo, Sergio Valente, também teve destaque e falou sobre inovação, criatividade e desafios da área.

O presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior, fez questão de prestigiar o encontro. "São seis grandes homens de alto nível da publicidade. Foi uma ótima iniciativa para a gente pensar no próximo ano", destacou ele, que também é professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O empresário destacou que está otimista para o próximo ano. "As perspectivas para 2019 são melhores. Existe um otimismo, mesmo que moderado, baseado nas melhorias econômicas do país, principalmente se a reforma da previdência for aprovada", completou.

Segundo a diretora do CORREIO, Renata Correia, o conhecimento desses grandes mestres tem uma importância não só para quem é da área de comunicação. "Eles deram contribuições que nos ajudam a olhar para o futuro da Bahia e da nossa cidade. Nós, como o maior veículo de comunicação do Norte/Nordeste, não poderíamos estar de fora. Afinal, jornalismo e publicidade têm uma parceria muito forte", falou ela, que também marcou presença na ocasião.

Mas também teve gente que foi mesmo aprender. Como foi o caso da jornalista Carla Araújo, 50. "São uma inspiração mesmo. Cada um trouxe um ensinamento diferente", afirmou. O empresário de eventos Ricardo Cal, 34, destacou a importância de um evento como esse para a Bahia e para o momento em que o país vive. "Um evento assim mexe com a sociedade, por isso acho importantíssimo as marcas apoiarem", enfatizou.

*Colaborou Marina Silva, da 13ª turma do Correio de Futuro