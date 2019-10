Bate-Papo Literário reúne mulheres na Pituba para falar sobre importância da leitura

O Clube de Leitura Kasa de Alice realiza nesta sexta-feira (25) um Bate-Papo Literário para falar da importância da leitura na vida das mulheres. Na roda de conversa serão discutidas as experiências das participantes do evento como mulheres, leitoras, mães e profissionais.

A proposta do evento, que ocorrerá no Ravel Café (ao lado da Domino's Pizza), a partir das 19h, é disseminar a leitura como instrumento para o crescimento pessoal e profissional. "Incentivamos o 'empossamento feminino' através do conhecimento tendo a leitura como a base para todas as nossas mudanças, conquistas e transformações", explicam as organizadoras.

No bate-papo, serão compartilhados conhecimentos que o ato de ler proporciona. "São falas rápidas em formato de Mesa Redonda para que possa haver interação entre palestrantes e público", diz a divulgação do evento, que também contará com intervenções artísticas como poesia, música, dança e fotografia.

Confira a programação completa:

FALAS

1. Rosemma Maluf (empresária e diretora da Câmara da Mulher Empresaria- CME Fecomercio-Bahia)

Tema: Mulher no Poder: A leitura como instrumento para p crescimento pessoal e profissional.

2. Karine Machado

Terapeuta

Tema: A leitura para o despertar da mulher

PRÉ-LANÇAMENTO DO LIVRO

Tilda The Green Coffee-Shop: Os contos de uma primavera

Escritora: Renata S. Tourinho

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA

Dona de Mim

Fotógrafa: Marta Amorim

PERFORMANCES POÉTICAS

1. Vida em Versos

Poeta: Vicky Falcetta

2. Movimento Exploesia

Poeta: Vitória Régia

3. @poetandome

Poeta: Larah Oliveyrah

4. As contadeiras

Poeta: Maria José Matos

PERFORMANCE DE DANÇA

A dança do ventre e o corpo feminino

Psicóloga: Ana Amorim

PERFORMANCE MUSICAL

Violinista: Luan Novaes