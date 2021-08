Batoré copia Sérgio Reis e ameaça STF e Congresso: 'Tem que fechar'

O humorista Ivanildo Gomes Nogueira, que interpreta o personagem Batoré no A Praça É Nossa, fez igual a Sérgio Reis e publicou um vídeo em que faz ameaças ao Supremo Tribunal Federal (STF) e pede o fechamento do Congresso.

“Nós temos a consciência de que militar não faltava só na presidência, falta no STF, falta na Câmara dos Deputados e no Senado”, diz o ex-humorista, aos berros, no início do vídeo.

“O desejo da maioria dos brasileiros é que o presidente feche a porta desses três Casas, porque não tem trazido benefício nenhum para o nosso país, não tem pensado no nosso povo”, continuou.

No vídeo, ele também diz que Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Arthur Lira (PP-AL) deveriam estar presos por estarem envolvidos na Lava Jato. E ainda comparou o STF a um laxante. “E o STF, que só fica soltando bandido? Parece lacto purga: toda merda que está presa, solta”, gritou.

Reis sob investigação

No último sábado (14), o cantor sertanejo Sérgio Reis publicou um vídeo convocando uma greve geral dos caminhoneiros e para um ato em Brasília para pressionar os ministros do STF.

"Se em 30 dias não tirarem os caras [ministros] nós vamos invadir, quebrar tudo e tirar os caras na marra. Pronto. É assim que vai ser. E a coisa tá séria", diz ele.

Após a repercussão negativa, ele afirmou que não estava tentando incitar ao crime e que teria sido mal interpretado. Contudo, o cantor não conseguiu escapar das investigações e virou alvo de uma representação criminal assinada por 29 subprocuradores-gerais da República.

Com a denúncia, a Polícia Federal cumpriu, nesta sexta (20), mandados de busca e apreensão em ao menos quatro endereços no Rio e em Brasília ligados ao cantor.

De acordo com a PF, o objetivo das medidas "é apurar o eventual cometimento do crime de incitar a população, através das redes sociais, a praticar atos violentos e ameaçadores contra a Democracia, o Estado de Direito e suas Instituições, bem como contra os membros dos Poderes".