BBB 20: Marcela e Daniel se beijam e Gizelly fica arrasada

A festa deste sábado (14) do BBB 20 uniu e partiu corações. Para quem shippava o casal Marciel (Dancela?), uma ótima notícia: Marcela e Daniel finalmente se beijaram!

O problema é que Gizelly reagiu muito mal ao novo casal da casa mais vigiada do país, chorou e não gostou nada da novidade. Durante a Festa Liga o Fresh, a sister, que chegou a dizer que estava apaixonada pela médica, pediu para Marcela deixá-la sozinha e não quis saber de papo.

Chateada com a reação da amiga, Marcela foi até a sala para conversar com Daniel. "Estou muito triste com a Gi. Muito, muito, muito. Eu não gosto dessas coisas". O brother disse não entender o ciúme da capixaba e pergunta qual seria motivo dessa reação. "Eu estar com você", Marcela respondeu, explicando que pediu para Gizelly deixar a cama para ela e Daniel dormirem juntos, o que deixou ela magoada.

Antes, Marcela já havia comentado com o crush que Gizelly estava evitando ela. Chocado com o ciúme da sister, o labrador humano reagiu: "Era só o que faltava".

Marcela, então, explica o que aconteceu: "Quando chego perto dela, ela faz bico". O ator diz não entender a postura. "Eu menos ainda. Tudo velho fazendo isso", explica a sister. "A gente é velha pra ela ficar brava com isso".

Até o fim da festa, Marcela e Gizelly ficaram estremecidas.