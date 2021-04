BBB 21: enquetes mostram disputa acirrada entre Arthur, Camilla e Pocah

O paredão entre Arthur, Camilla e Pocah é um dos últimos desta edição do Big Brother Brasil 21 (BBB) e pode ser um dos mais disputados também. Ao menos é o que apontam enquetes de sites como Uol e Extra.

Na enquete do Uol, uma das mais populares, Camilla e Arthur aparecem praticamente empatados com 36,37% e 36,36% ao meio dia desta segunda-feira (26). Pocah vem logo atrás com 27,27%. A votação já contou com quase 500 mil participações.

A liderança já se alterou várias vezes, com Pocah chegando a liderar em alguns momentos.

Já no levantamento do Extra, Arthur aparece com folga na liderança: 45%, segudo por Camilla de Lucas com 33% e Pocah mais distante, com 22%. Não se sabe quantos votos tiveram nesta contagem.

Em compensação, uma outra enquete, esta do portal "Em Off", indica Pocah eliminada, com 37,28%. Camilla aparece com 34,57% e Arthur com 27,99%. Esta contagem já teve 85 mil participações.

Essas três enquetes apontam que o paredão, que se decidirá na noite de amanhã, está completamente aberto e imprevisível. Qualquer um dos emparedados pode dar adeus ao sonhado top-5 da edição.

A torcida de Arthur está votando em Camilla, enquanto a das cariocas se juntaram para mirar no crossfiteiro, apesar dele e Pocah serem aliados na casa.

Enquanto isso, parte da torcida que rejeita Pocah por conta de sua baixa participação no jogo tem puxado mutirão para eliminá-la.