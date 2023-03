BBB 23: Após assédio em rede nacional, patrocinadores do programa se posicionam

Parece que não foram apenas os internautas que se revoltaram com as cenas de assédio dentro do BBB 23. Os patrocinadores do programa também se posicionaram na web, pedindo mais respeito e nota oficial do programa após as cenas circularem.

A participante convidada Dania Mendez, que faz parte de La Casa de Los Famosos 3, do México, foi beijada de forma forçada por Sapato, além de ter sido apalpada por MC Guimê na região dos glúteos.

Até o momento, a Globo não se posicionou e estaria avaliando a possível expulsão de MC Guimê e Sapato pelo comportamento durante a festa, conforme a colunista Fábia Oliveira, do site Em Off.

Com isso, vários patrocinadores comentaram no Twitter sobre a situação. O Mercado Livre fez uma alusão à logo da empresa com as mão e pediu "chega de assédio".

Já Lu, da Magazine Luiza, apareceu segurando um quadro reforçando que há assédios na frente das câmeras e nos bastidores também, sinalizando que a importunação sexual ocorre todos os dias com mulheres.

A Coca-Cola, que patrocinou a festa onde ocorreu o assédio, reforçou que a atitude dos confinados não representa a empresa.

A Riachuelo também frisou que o assédio não tem nada a ver com a mulher usa, e sim, com o caráter da pessoa que comete a importunação sexual.