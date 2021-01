BBB: assessoria rompe com Lucas Penteado após confusão em festa

A assessoria de imprensa do ator Lucas Penteado, atualmente um dos participantes do no Big Brother Brasil, anunciou que deixou de cuidar da comunicação dele neste sábado (31). A empresa Vpress Comunicação emitiu um comunicado em que atribui a decisão às "polêmicas envolvendo o nome do ator".

"Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator e suas atitudes dentro da casa não condizem com o que acreditamos. No mais, esperamos que o participante tenha todo o apoio necessário e desejamos boa sorte ao mesmo", disseram, em nota.

Já neste domingo, a cantora Preta Ferreira afirmou que procurou a família de Lucas para ajudar na assessoria.

"Fiquei sem dormir pensando no Lucas. Conheço ele, a luta dele. Ontem ofereci o meu trabalho e da minha equipe de assessoria pra mãe dele. Preto não larga a mão de preto, e o que for possível eu vou fazer sim. Cancelamento é coisa de fascista", afirmou, em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Lucas foi criticado na casa do BBB após discussões na festa Herança Africana, na sexta-feira (29). Na madrugada deste domingo, o rapper Projota ofereceu tratamento psicológico para o ator fora da casa.

Críticas

Nas redes sociais, a atitude da empresa Vpress foi criticada por usuários. "Isso é uma tremenda de uma canalhice. Pois é nestes momentos que vemos quem está com a gente e quem não está", postou um usuário no Twitter.

"VPress Comunicação acabou de dar o maior tiro no pé da história da agência", escreveu outra usuária.