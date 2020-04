BBB20: Cantora inglesa Dua Lipa fará show nesta quarta-feira (22)

A cantora britânica Dua Lipa irá participar do BBB20 nesta quarta-feira (22). A artista comandará um dos shows virtuais da noite, que ainda terá apresentações de Marília Mendonça, Jota Quest, Anavitória, Daniela Mercury e César Menotti & Fabiano.

A inglesa é a voz de "Don't Start Now", música dessa edição, graças às constantes performances da participante Manu Gavassi, que ensinou a coreografia para praticamente toda a casa. Até o apresentador Tiago Leifert ensaiou uns passinhos da dança.

(Foto: Reprodução)

Diretor do BBB20, Boninho já tinha dado o spoiler da participação de Dua Lipa no reality show. "Ela vai aparecer", disse, em resposta a um seguidor, no Instagram.

Uma das dancinhas de Manu foi notada por Dua, que compartilhou um link do perfil oficial do BBB no Twitter com a cantora e atriz, Thelma, Rafa, Babu e Mari fazendo a coreografia. "Brasil!", escreveu a britânica, que veio ao país em 2017.

O sucesso da música no BBB levou "Don't Start Now", que está no novo álbum de Dua, "Future Nostalgia", a ser a única canção internacional entre as 10 primeiras colocadas do Brasil em abril no Spotify.

Na plataforma, o maior pico fora o dia do lançamento do disco, foi em 11 de abril, quando aconteceu a festa Luau do BBB, com todos os participantes dançando. No dia 18 de abril, outra dancinha do "tamborzin tamborzin" e outo pico no Spotify. O Deezer também viu um pico de streamings na música no dia 11.

Ilustração traz Manu ao lado de Dua, em cena similar à capa do disco (Foto: Gilbran Gomes/Acervo Pessoal)