BBB20: 'Não é ser metido, arrogante. É ter autoestima', diz Pyong em vídeo

Um dos participantes de mais destaque do BBB20, o hipnólogo Pyong Lee deixou um vídeo gravado antes do confinamento para rebater uma crítica recorrente que tem recebido dentro e fora da casa: de que ele é arrogante. Sempre antecipado, Pyong deixou o vídeo para sua equipe, que divulgou as imagens na sexta-feira (28).

Ele explica que se acostumou a trabalhar na sua autoestima para conseguir ter sucesso. "Sempre tive uma vida muito humilde em relação à vida financeira, meus avós e pais como estrangeiros lutaram muito", explica Pyong, que é de família sul corena, no vídeo. "Então, eu sempre treinei 'sem querer' a minha mente com autossugestões, pra sempre reforçar que tinhaq ue ter autoestima lá em cima e assim conseguir conquistar e chegar aonde cheguei".

Pyong negou algumas críticas que recebe. "Não é ser metido, arrogante. É ter uma autoestima, saber que você é capaz, do que é capaz", explica, acrescentando: "Estudos mostram que a atitude positiva dentro do cérebro age de uma forma que te beneficia".

O hipnólogo afirma que sua trajetória, tudo que aprendeu na vida, o deixam mais capaz. "Aprendi com os meus erros... Errei muito. Mas estou aqui para dizer que, sim, eu tenho autoestima lá no espaço. Tenho confiança, tenho fé. E isso me traz muitos benefícios nos meus projetos, na minha missão de vida".

Dentro da casa, Pyong foi criticado por seu comportamento "arrogante" por Felipe Prior. "Você se acha muito inteligente, cara. É muito feio ser assim", disse o arquiteto. Na quarta, os dois brigaram e o hipnólogo afirmou que Prior era burro. "Vou ser humilde, coisa que você não é", rebateu o outro.

Assista o vídeo divulgado por Pyong: