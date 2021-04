BBB21: Camilla de Lucas, Pocah e Arthur estão no paredão

Gil do Vigor venceu mais uma prova do líder em uma disputa que envolvia memorização. Ele indicou Camilla de Lucas, com a justificativa de que a sister nunca havia participado do Paredão.

Viih Tube é eliminada com 96,69% do BBB21

Tiago Leifert interrompeu a votação para que Gil fizesse a divisão da casa entre xepa e vip. Ele indicou Fiuk e Arthur para o vip.

Indicada do líder, Camilla, pelo contragolpe, puxou a Pocah para o paredão.

Em votação aberta, os participantes votaram em maioria em Arthur.

Pocah votou em Fiuk.

Juliette votou em Arthur

Fiuk votou em Arthur

Camilla votou em Arthur

Arthur votou em Juliette