BBB21: Ex-favorita, Sarah é eliminada com mais de 76%

De uma favoritas e queridinhas do Brasil a eliminada com mais de 76%. A passagem da brasiliense Sarah terminou nesta terça-feira (30) no BBB 21.

Sarah foi eliminada com 76,76% dos votos. Seus adversários no Paredão, Rodolffo e Juliette tiverem 22% e 1,24%, respectivamente.



Ao acolher Lucas Penteado nas primeiras semanas e formar o G3 com Gilberto e Juliette, Sarah se tornou umas das queridinhas do público e ajudou a tirar o "Gabinete do Ódio" da casa.Mas nas últimas semanas, com os embates com Juliette, a a exposição de preferências políticas e, por último, a forma como ironizou a pandemia de coronavírus, tiraram de Sarah o favoritismo do jogo.Após o resultado, o parceiro de Sarah, Gilberto se desesperou e chorou copiosamente. O economista gritou e chorou muito. “Era para eu ter saído, é minha culpa", gritou Gilberto.Na entrevista depois da saída da casa, Tiago Leifert disse para a brasiliense que sua curva negativa no programa começou após o racha com Juliette.