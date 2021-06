BBB21: Gil não segue mais Viih Tube e quer distância de Karol Conká

Em entrevista ao quadro "Difícil de Focar", do Multishow, Gilberto Nogueira revelou um basta nas amizades com Viih Tube e Karol Conká. O ex-BBB explicou sobre sua distância com as participantes do reality para a apresentadora Blogueirinha na última segunda-feira, 31.

Gil deixou de seguir a rapper curitibana após constatar que ela agiu de má-fé na briga que o brother teve com Arthur, quando ele surtou e quase desistiu do programa. Apesar de deixar claro que não quer ver a sister sendo atacada, a amizade com ela não é algo que o brother quer "vigorar".

"Não conversei com a Karol. Acho nada a ver ela ser atacada, ela merece respeito, mas amizade, não quero, não. Naquela briga com o Arthur, ela me desestabilizou, me desestruturou emocionalmente. Fiquei mal a ponto de querer sair do jogo. Acho que tem limite do jogo. De fato, foi maldade. Ela merece respeito, tem que seguir a vida dela aqui fora, mas amizade eu não quero, porque não quero gente maldosa perto de mim", disse o economista.

A respeito de Viih Tube, o novo influencer contou ter ficado chateado quando soube, aqui fora, das coisas que a youtuber falou pelas costas dele. "Deixei de seguir a Viih Tube [no Instagram]. Quando eu sai do programa, fui bombardeado de informações e deixei de seguir ela na hora. Depois, fui processando aquelas informações. Eu entendi que, no caso com a Viih Tube, quando teve aquele minha briga com a Pocah, ela foi para o quarto e desceu a lenha em mim. Sendo que no ao vivo, ela veio dizer que nunca tinha falado mal de mim, e pela minhas costas desceu o pau em mim", justificou.

Ele afirma que cumprimentará normalmente a loira com 'bom dia' ou abraços, em possíveis reencontros futuros. Mas não quer nutrir a amizade. "Não estou com raiva, só que para ser amigo, saindo junto, não. Eu poderia até ter voltado a seguir ela depois que a mágoa passou, mas só que eu tenho tanta coisa para fazer que esqueci", concluiu.

O amor por Juliette e Sarah, parceiras durante o BBB21, continua. Gilberto, inclusive, segue mais próximo da brasiliense. "Sarah é meu primeiro pódio, meu amor eterno. Ju vem depois, mas também com o maior amor e o maior respeito".

O vídeo pode ser conferido abaixo: