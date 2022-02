BBB22: Anitta declara torcida por Linn da Quebrada vencer reality

A cantora Anitta usou o Twitter para manifestar sua torcida pela vitória da artista Linn da Quebrada no BBB22 e prometeu puxar um mutirão de votos entre seus fãs para manter Lina no programa. Ela está no paredão dessa semana enfrentando Arthur Aguiar e Larissa.

"Cada vez que ela for pro Paredão, eu paro tudo que estiver fazendo pra puxar mutirão pra essa mona ficar", anunciou Anitta, convocando seus seguidores em seguida: "Vambora, fãs. Peço com todo o coração. Essa luta representa muito. A primeira mulher trans campeã do BBB sim!", escreveu.

O perfil de Linn no Twitter respondeu ao de Anitta e disse que Lina iria se emocionar bastante com a campanha. A cantora pop então respondeu: "Cada semana de permanência da Lina nessa casa é uma vitória para a visibilidade trans", garantiu Anitta.