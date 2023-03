BBB23: internautas veem assédio e pedem expulsão de Guimê e Sapato

As cenas de MC Guimê e Cara de Sapato com a mexicana Dania Mendez dentro do BBB 23 repercutiram mal nas redes sociais nesta quinta-feira (16). Os dois estão sendo acusados de assédio. Vídeos circulam nas redes sociais mostrando que a modelo estava incomodada com a atitude de ambos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o MC com as mãos nas costas da mexicana e depois ele desce até a bunda da influencer. Ela, rapidamente, tira a mão dele. Em outro vídeo, Guimê é flagrado pegando no seio de Dania.





O lutador de MMA Cara de Sapato também foi acusado de assediar a mexicana, após dar um selinho e tentar levá-la para debaixo do edredom no quarto Fundo do Mar, apesar de a influencer dizer que não queria. Um vídeo mostra Dania empurrando o lutador, enquanto eles estão parcialmente cobertos por um edredom.

Internautas pediram a expulsão de ambos após as cenas viralizarem.





Esposa de MC Guimê, a cantora Lexa, que estava acompanhando a festa, se pronunciou sobre o caso e disse que ia se afastar das redes sociais. Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", escreveu no Twitter.