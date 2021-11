BBMP! Marrom garoto-propaganda do Bahia e artistas que são tricolores

Tricolor apaixonado, Marrom já estrelou uma ação social do Bahia. Foi a campanha 'Não Há Impedimento', de combate à homofobia nos estádios de futebol.

A marca oficial do clube, a Esquadrão, inclusive, lançou uma camisa com o tema e o nosso colunista foi o garoto-propaganda da peça. Um orgulho e tanto para Marrom, que é torcedor e sócio do Bahia há muitos anos.

Mas essa é apenas uma das muitas histórias de Marrom com o Bahia, clube que ele acompanha em jogos na Fonte Nova desde a década de 70. E já disse: votaria em Guilherme Bellintani outra vez. Porém, não faltam críticas ao presidente!

No 4º episódio do podcast O Lado B de Marrom, voltamos a falar do Esquadrão de Aço. Um programa não é suficiente! Dessa vez, nosso colunista falou sobre os artistas que são tricolores e que volta e meia ele encontra nos jogos da Fonte Nova.

Clique no player abaixo para ouvir o episódio do O Lado B de Marrom:





Para ouvir diretamente no Anchor, clique aqui.

Para ouvir em outros aplicativos, veja abaixo.

Quem é o cantor ou cantora mais apaixonado ou apaixonada pelo Bahia? Quais as histórias que Marrom tem envolvendo esses artistas, os jogos e as loucuras feitas em nome do Esquadrão de Aço?

E ainda: Marrom lembra histórias pitorescas de quando encontrou torcedores do Bahia em suas viagens pelo mundo. Inglaterra, Austrália, Estados Unidos... Pelo visto, tem torcedor tricolor em toda parte!

Marrom estrelou ação social com camisa do Bahia (Foto: Acervo Pessoal)

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

Você pode encontrar o programa aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. O podcast também está disponível em todos os aplicativos de música: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Você também pode ouvir nos aplicativos de sua preferência:





Spotify:





Para ouvir diretamente no Spotify, clique aqui.





Deezer:





Para ouvir diretamente no Deezer, clique aqui.





Apple Podcasts:





Para ouvir diretamente no Apple Podcasts, clique aqui.





Google Podcasts:





Para ouvir diretamente no Google Podcasts, clique aqui.





Outros aplicativos





Para ouvir no Pocket Casts, clique aqui.

Para ouvir no Breaker, clique aqui.

Para ouvir no Radio Public, clique aqui.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.