ROMANCE NO AR?

Mari Gonzalez e Pipo Marques viajam juntos para resort em Alagoas

Mari Gonzalez e Pipo Marques viajaram juntos para Alagoas. Nesta sexta-feira (26), os "pombinhos" estão hospedados no famoso Kenoa Resort, um eco-chique hotel projetado pelo arquiteto Osvaldo Tenório em Barra de São Miguel. Tanto a apresentadora quanto o filho de Bell Marques compartilharam em suas respectivas redes sociais fotos do local.

Nas redes sociais, os internautas retomaram as especulações do possível affair. “Tá na cara que é o mesmo quarto”, “Mesmo resort é nada, eles estão no mesmo quarto. Olhem as palhas do telhado, altura da grama, vaso de planta na mesinha, a posição das almofadas lá fora… Mesmo quarto!” e “Ah, que dupla”, foram apenas alguns dos comentários. Vida longa ao casal!