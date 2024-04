ENTRETENIMENTO

Mansão de Jonas e Mari Gonzalez: conheça detalhes do imóvel

Mesmo com o término do namoro, o casal optou por dar continuidade à construção. Confira tudo sobre a mansão dos dois

Publicado em 5 de abril de 2024 às 12:48

O projeto começou a ser executado em 2022 Crédito: Reprodução/ Instagram

Jonas Sulzbach mostrou como está o andamento da construção da mansão de luxo em Alphaville, área nobre de São Paulo, na tarde da última quarta-feira (3). O imóvel seria inicialmente a moradia dele com a ex-namorada, Mari Gonzalez.

O projeto começou a ser executado em 2022. Mesmo com o término do namoro em outubro do ano passado, após quase 8 anos juntos, o ex-casal optou por dar continuidade à construção a fim de alugar o imóvel posteriormente.

O ex-BBB detalhou o andamento da obra, mostrando como estão as partes interna e externa do imóvel em alguns vídeos postados nos stories do Instagram. Confira a seguir tudo sobre a mansão luxuosa de Jonas Sulzbach e Mari Gonzalez.

Mansão de Jonas e Mari Gonzalez: imóvel tem quatro andares

Jonas contou que os pisos de madeira já foram instalados e possuem uma proteção para não ter arranhões. Os banheiros contam com claraboias, para permitir a entrada de luz.

A mansão do casal tem elevador, quatro andares e algumas áreas de lazer. Ela também conta com placas solares para gerar energia ao ambiente.

A suíte master possui uma vista verde para a mata e tem banheira próximo à janela. “Vem luz de cima e desse vidrão que parece um aquário”, detalhou o influenciador.

Mansão de Jonas e Mari Gonzalez Crédito: Reprodução/ Instagram

Mansão de Jonas e Mari Gonzalez: imóvel tem área gourmet

A área gourmet fica de frente para a piscina. Ela possui uma grande bancada, churrasqueira, freezer e armários. O subsolo da propriedade é a garagem, além de uma sala de academia e uma sala para escritório.

Mostrando a fachada, Jonas afirmou que ainda faltam algumas coisas e uma delas é o paisagismo. Ele pediu indicações de empresas da área para finalizar essa parte da obra.

Mansão de Jonas e Mari Gonzalez: o que mudou com o término do casal?

Em entrevista ao O Globo divulgada no domingo (31), a ex-BBB Mari Gonzalez falou sobre o futuro da propriedade. Os dois protendem alugar após finalizarem os últimos detalhes do local.

Ela afirmou que mantém uma relação de amizade com o ex e que eles tinham planos de ter filhos juntos. Um dos cômodos da casa foi pensado como um quarto do futuro bebê do casal.