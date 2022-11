Bebê tem 40% do corpo queimado após derrubar bacia com polenta quente

Um bebê de 10 meses teve 40% do corpo queimado depois de que uma vasilha com polenta quente em casa caiu em seu corpo no final da tarde desta sexta-feira (4), em Muqui, no Espírito Santo. Davi Lucas estava no andador quando puxou a bacia cheia com o alimento. O garotinho sofreu queimaduras no rosto, no peito e no braço.

O bebê foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas, segundo o g1, por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferido de helicóptero do Hospital de Muqui para o Hospital Infantil de Vitória. Os pais da criança, José Henrique e Indyara Silva, foram levados de Muqui para Vitória em um carro da prefeitura.

"Foi um pote que tinha acabado de colocar em cima da mesa. Foi questão de meio segundo. Fui virar pra poder pegar o pote pra arrumar a comida dele e quando virei já tinha acontecido. Meti a mão e me queimei também. Só peguei ele do andador e fui correndo pedir ajuda. Escorregou no rosto e foi mais para o corpo dele", disse a mãe do menino.

Davi ficou mais ferido na região do abdômen e está internado no Centro de Tratamento de Queimados da Unidade (CTQ) do hospital, sem previsão de alta.

Ainda na noite de sexta, a família divulgou imagens de Davi Lucas sorrindo e acenando para mãe no hospital. A criança se recupera bem. "Está tomando remedinho pra quando tem a dor. Ele ficou sedado e está bem. Acordou bem, brincando e sorrindo", disse a mãe ao g1.