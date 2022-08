Bebês são atingidos por fios soltos e ficam com rosto marcados

Os gêmeos, filhos de Sandy Nayara da Silva Cella, estavam saindo da creche na última quinta-feira (18), na cidade de Jaú, em São Paulo, quando um carro passou e 'atropelou' fios que estavam soltos na pista, causando um estouro.

No momento do ocorrido, os fios ricochetearam e atingiram o rosto dos dois bebês, que ficaram com ferimentos graves imediatos. De acordo com a mãe dos meninos, em conversa ao G1, ela informou que não conseguiu anotar a placa, nem ver detalhes do veículo, o que pode dificultar a procura pelo motorista.

No entanto, ela quer que as empresas ou órgãos responsáveis pela fiação, sejam responsabilizados pelo ocorrido. Os fios, um dia depois do acidente, ainda estavam no mesmo local. A companhia elétrica responsável alegou que os fios foram retirados do local.