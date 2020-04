Bélgica cancela campeonato e líder Brugge é declarado o campeão

O Club Brugge é o campeão de 2019-2020 do Campeonato Belga. Em uma decisão inédita na Europa, o torneio nacional foi dado como encerrado, por causa da pandemia do novo coronavírus. E o time, que era o líder com uma vantagem de 15 pontos, foi declarado como o vencedor da atual temporada.

De acordo com um comunicado da Pro-League, entidade que administra e organiza a competição do país, o conselho administrativo considerou que não era desejável encerrar o campeonato após 30 de junho. Ao mesmo tempo, não haveria tempo hábil para que retomasse os jogos até lá, já que a covid-19 ainda é realidade no planeta.

"O Conselho de Administração formulou uma opinião unânime à Assembléia Geral para não retomar as competições da temporada 19/20 e aceitar a classificação atual da Jupiler Pro League como classificação final", diz um trecho da nota oficial.

A decisão de encerrar o torneio pode abrir um precedente na Europa. Outros países podem adotar um modelo similar e terminarem suas competições, já que toda a temporada no continente chega ao seu fim, tradicionalmente, no meio do ano. Na Bélgica, já são mais de 1 mil mortos por causa do novo coronavírus.

A medida será ratificada em uma reunião dos 24 clubes das duas principais divisões no próximo dia 15 de abril. Destes, 17 já tinham pedido pelo encerramento da temporada. A Pro-League não informou como ficarão as vagas para a Liga dos Campeões e Liga Europa, assim como o rebaixamento. Também é preciso definir como será a final da Copa da Bélgica, que seria disputada entre Brugge e Antwerp no em 22 de março.

Pelo Campeonato Belga, o Club Brugge tinha 15 pontos à frente do segundo colocado, Gent. Faltava uma rodada para serem iniciados os jogos mata-mata, com os seis primeiros colocados.