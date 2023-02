Bell Marques puxa último dia do bloco Camaleão com clássicos na Barra-Ondina

Como já era de se esperar, o bloco Camaleão lotou para a última apresentação do cantor Bell Marques nesta terça-feira (21). E a lotação não ficou só dentro das cordas. Nas laterais, falta chão para tanto pé que caminha ao lado do trio do artista, que abre as apresentações de hoje no Circuito Dodô, na Barra-Ondina.

Quem compareceu, com ou sem abadá, já foi presenteado desde a saída. Quando a guitarra de Bell começou soar na pista, antes mesmo de virar a esquina do Edifício Oceania, o público pôde ouvir clássicos como 'Meu bem quero te amar', 'Cometa Mambembe' e 'Bota pra ferver'.

Francisco Prates, 52 anos, estava se apertando ao lado dos cordeiros para conseguir acompanhar o ídolo que viu pela primeira vez há 30 anos. Enquanto gritava os hinos do artista, explicou porque se aperta para ver Bell no Carnaval. "O dinheiro tá curto para comprar o abadá e não fico sem ver ele. Vou daqui mesmo, como era no começo. É idolatria mesmo, eu amo ele", conta com um sorriso aberto no meio da agonia.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Sorrisos, choro e olhares de admiração são as coisas que mais se observa na hora de ver quem, do chão, olha para um artista, que mesmo depois de seis dias de apresentação, continua sorridente e arrastando o trio como poucos fazem.

Desde a última quinta-feira (16), Bell subiu no trio nos principais circuitos todos os dias. Amanhã (22), ele se apresenta novamente no famoso arrastão da quarta-feira de cinzas. O horário ainda não foi confirmado, mas fato é que ele vai estar lá.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.