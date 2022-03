Bella Napoli inicia comemoração de 60 anos com jantar siciliano a quatro mãos

A cozinha italiana da região da Sicília, na Itália, vai desembarcar no Bella Napoli na quarta (30) e quinta-feira (31), marcando o inicio das celebrações dos 60 anos do restaurante italiano fundado em 1962.

A casa, até hoje comandada pela mesma família de imigrantes italianos, abre o calendário de festejos com um jantar a Quattro Mani assinado pelo chef residente Gian Angelino e o siciliano Nico Ferdico, ambos membros da FIC Brasil - Federazione Italiana Cuochi.

O cardápio preparado pela dupla será apresentado durante duas noites com harmonizaçao do sommelier Alexandre Takei que elegeu vinhos da mesma região para acompanhar o menu que inclui antepastos, dois pratos principais e sobremesa, além da bebida incluída no valor total de R$ 250 por pessoa .

Ao longo de seis décadas, o Restaurante Bella Napoli se consolidou oferecendo uma gastronomia tradicional e afetiva, preparada com ingredientes preferencialmente italianos e compartilhada em suas mesas por muitas gerações.

Durante todo o ano, a casa tipicamente italiana celebrará o aniversário com diversas ações focadas na culinária de várias regiões da Itália.

Serviço:

O que: Jantar siciliano harmonizado com vinhos da região

Onde Bella Napoli – Alameda das Espatódeas, 491, Caminho das Árvores.

Quando: Dias 30 e 31 de março de 2022, às 19h

Valor do evento por pessoa: R$ 250

Reservas: 3354 1962