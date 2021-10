Belo fará show em Lauro de Freitas, em novembro

O cantor Belo vai se apresentar no Pier XV, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, no dia 21 de novembro.

A apresentação faz parte do projeto do sambista denominado Belo in Concert. O artista relembrará os grandes sucessos da sua carreira durante o show. Segundo os organizadores do Belo Dia, o evento começa às 16h, e será um "projeto inovador e estilo pé na areia".

À venda pelo site Ticket360.com.br, os ingressos estão disponíveis apenas para pista e bangalô para oito pessoas. Os preços entre R$ 100 e R$ 5 mil.

Ainda não há informações sobre exigência de comprovante de vacina ou teste negativo para o coronavírus.