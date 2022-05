Bianca Andrade comenta beijo em João Guilherme em festa

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, comentou sobre a repercussão do beijo que deu no ator João Guilherme em uma festa em São Paulo. O assunto virou um dos mais comentados redes sociais.

"Bom, depois de tudo que li hoje eu só quero deixar claro uma coisa: sim, eu sou mãe, tenho 27 anos, dona de empresa e é por isso que quando me dá vontade de dar uns beijinhos eu vou lá e dou", escreveu no Twitter.

"Trabalho igual uma doida para ter a liberdade de fazer o que me diverte. É isso". completou.

Bianca Andrade e o apresentador Fred anunciaram a separação no fim de abril. Os dois são pais do pequeno Cris, de dez meses. Eles estavam juntos havia cerca de 1 ano e meio - o relacionamento se tornou público em setembro de 2020, meses após a influencer participar do BBB20.

João Guilherme namorou por 3 anos a ex-BBB e também influencer Jade Picon. Os dois eram considerados um dos casais preferidos do mundo teen.