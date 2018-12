Biografia de João de Deus tem distribuição suspensa por editora

A Companhia das Letras anunciou, nesta segunda-feira (10), que suspendeu a distribuição da biografia'João de Deus: Um Médium no Coração do Brasil. Na última sexta-feira, uma reportagem do Conversa com Bial revelou uma série de denúncias de abuso sexual, feitas por dezenas de mulheres, contra o médim. Ele é investigado pela suspeita de crimes sexuais que teriam sido cometidos durante atendimentos na Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia (GO).

Uma nota publicada no blog da editora diz: "Surpreendida com as denúncias de práticas de estupro e de abuso sexual contra o médium João de Deus, a Companhia das Letras, de comum acordo com a autora, suspendeu a distribuição do livro 'João de Deus: Um médium no coração do Brasil', publicado pelo selo Fontanar". O livro é assinado por Maria Helena P. T. Machado, professora da USP.

O advogado Alberto Toron, que defende o médium, afirmou que o cliente nega as acusações e que ele está à disposição da Justiça para esclarecimentos.

Lançado em 2016, o livro João de Deus: Um Médium no Coração do Brasil é assinado por Maria Helena P. T. Machado, professora titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em história social da escravidão, abolição e pós-emancipação, ela passou a visitar Abadiânia com frequência em 2012 .

O material de divulgação da biografia descreve Maria Helena P. T. Machado como "única pessoa até hoje a receber o consentimento de João de Deus para escrever um livro".