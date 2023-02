Biometria aponta que jovem não deve ser Madeleine McCann, diz detetive

A jovem polonesa Julia Wendell, de 21 anos, não é Madeleine McCann. Ao menos é o que aponta o detetive particular Francisco Marco, que já atuou no caso do desaparecimento da criança. O indicativo utilizado pelo investigador é uma biometria comparando entre as duas.

Em entrevista à rádio catalã RAC 1, Francico Marco afirmou que na comparação entre as fotos de Madeleine e Julia não teria sido encontrada semelhança entre as duas, as feições não combinaram.

No entanto, o detetive não dá 100% de certeza sobre a identidade de Julia. A aposta dele é de que a jovem seria uma fraude que está tentando ganhar seguidores na internet.

“Posso achar que é uma fraude, mas não posso dizer sem provas. Essa jovem procurou a polícia e ninguém deu atenção, tendo então aberto a conta de Instagram onde já tem milhares de seguidores, sendo que antes tinha muito poucos. O primeiro passo deveria ser contactar a família biológica e não os McCann através do Instagram”, afirmou Francisco Marco.

Julia Wendell ficou famosa no Instagram após afirmar que pode ser Madeleine McCann, menina britânica que desapareceu durante as férias em Portugal, em maio de 2003. A jovem de 21 anos vê semelhanças entre detalhes de sua face e da menina desaparecida.