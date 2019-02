Bloco com cantor Tomate terá duas opções de cores de abadá: laranja e cinza

O bloco Fissura 77, que será puxado pelo cantor Tomate no Carnaval de Salvador anunciou nesta segunda-feira (18) novidades com relação aos abadás usados pelos seus foliões. De acordo com o bloco o folião poderá escolher a cor de seu abadá. Serão disponibilizadas duas cores - laranja e cinza - e o folião irá decidir por uma delas, ao retirar seu kit.Com o slogan "Seu Carnaval vai ser Pik*%@& das galáxias", o bloco Fissura 77 também divulgou novos preços: R$280 (individual), R$500 (casadinha) e R$690 (três).

O abadá pode ser comprado através do site: www.blocofissura.com.br ou na loja oficial, localizada no 2º piso do Shopping Bela Vista.

Pelo quinto ano consecutivo, o Fissura77 será o 5º bloco da fila, desfilando na sexta-feira de carnaval, dia 1º de março, no circuito Barra-Ondina, a partir das 17h.