Blogueira suspeita de assassinato fugiu da polícia com namorado no carro do pai

A blogueira Roanichan Nahabedian Padilha, 28 anos, suspeita de envolvimento na morte do empresário Roberto Neri Franco Lopo, 57 anos, em uma pousada, no bairro de Amaralina, usou o carro do pai para tentar fugir. Ela e o namorado, Philippe Ojeda Farias, 30, foram presos, na quinta-feira (22), em Minas Gerais, durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e serão transferidos para Salvador na próxima semana. A polícia ainda investiga o motivo do assassinato.

Os investigadores contaram que Philippe é natural do Paraná e Roanichan do Mato Grosso do Sul, mas que os dois vivem há muitos anos em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro, no Sul da Bahia. O casal chegou a Salvador, na segunda-feira (19), e hospedou-se em uma pousada no bairro de Amaralina. Segundo a delegada Zaira Pimentel, responsável pela investigação do caso, o empresário chegou algumas horas depois e subiu até o apartamento do terceiro andar, onde foi assassinado.

A blogueira Roanichan Padilha (foto: Reprodução)

“Desde as primeiras horas começamos a monitorar os dois [Roanichan e Philippe]. Estivemos em todos os lugares por onde eles passaram em Salvador. A partir daí descobrimos que depois do crime eles foram para Arraial da Ajuda, pegaram o carro do pai da suspeita e seguiram viagem até Minas Gerais, e começamos a monitorar”, contou.

O assassinato aconteceu na noite de segunda-feira (19). Depois do crime, o casal desceu até a recepção, entregou a chave do quarto e saiu levando uma mochila. Os funcionários desconfiaram que havia algum problema, porque o empresário não desceu com o casal, e acionaram o gerente. O corpo de Roberto Lopo foi encontrado amarrado e coberto se sangue. A polícia foi acionada, mas o casal já havia fugido.

Perseguição

Depois de deixar a pousada, Roanichan e Philippe seguiram para a casa de uma amiga, em um bairro não divulgado. A mulher que recebeu o casal percebeu que o rapaz estava com um ferimento no supercílio, mas ele alegou que o corte foi por conta de um assalto. Todos foram dormir, e no dia seguinte, às 6h30, a blogueira e o namorado seguiram em um carro por aplicativo até o ferry-boat. Os policiais chegaram no imóvel 30 minutos depois deles terem saído.

O casal fez a travessia para a Ilha de Itaparica e, em seguida, pegou um ônibus até Porto Seguro. Em Arraial da Ajuda, a dupla pediu emprestado o carro do pai de Roanichan, atravessou a fronteira para Minas Gerais e pretendia chegar ao sul do estado, quando foi surpreendida pelos policiais no meio da estrada. Eles não resistiram à prisão.

Os dois não têm residência fixa em Salvador. Roanichan é proprietária de uma loja, e Philippe dava aulas de artes marciais e trabalhava com personal trainer. Eles já têm passagem pela polícia, mas os detalhes não foram divulgados. A delegada contou que o casal será transferido para Salvador na próxima semana e que os dois estão respondendo inicialmente por homicídio qualificado.

“Por enquanto será homicídio qualificado, por não ter dado chance de defesa à vítima, mas, dependendo do avançar da investigação, posso mudar a tipificação para latrocínio, que seria o roubo seguido de morte. Vou aguardar as oitivas e os interrogatórios para decidir”, contou.

A polícia acredita que as famílias de Roanichan e Philippe não sabiam que eles estavam fugindo da polícia. Os investigadores estão apurando também se houve movimentação financeira nas contas do empresário depois que ele foi assassinado.

Além de empresário, Roberto era escritor, autor do livro "Hiperprodutividade" e coautor do "Terapeutas do século XXI". Nas redes sociais, ele se apresentava também como hipnoterapeuta, psicoterapeuta, palestrante e empreendedor. A polícia ainda não sabe se as pesquisas têm relação com o crime.

Entenda o caso

Na segunda-feira (19), o empresário Roberto Neri Franco Lopo, de 57 anos, foi encontrado sem vida e com um ferimento, dentro de um quarto na pousada Mar Aberto, em Amaralina. A vítima estava acompanhada de um casal, que fugiu após o crime.

Empresário Roberto Lopo, assassinado no dia 19 (foto: reprodução)

Amigos próximos ao empresário apontaram que o assassinato se tratava de um golpe. A suspeita é que Roberto tenha ido ao local para fazer atendimento como hipnoterapeuta e caiu em uma armadilha articulada pelo casal para aplicar o "golpe do pix" - quando criminosos prendem a vítima e a obrigam a transferir dinheiro.

Outra suspeita é que Roberto teria ido ao local para se encontrar com uma mulher. Amigos não negam a possibilidade, mas desconfiam da versão, dado que a vítima era casada e geria, com a mulher, a imobiliária GP Salvador Imóveis LTDA. O casal estava junto há mais de 15 anos.

“Ele se mostrava bastante fiel e tinha uma relação muito íntegra. Desconheço qualquer possibilidade de se relacionar fora do casamento, ainda mais com uma prostituta. Ele tinha muitas habilidades, fazia hipnoterapia e normalmente atendia gratuitamente. Como era empresário, ele fazia muito de forma caridosa”, afirmou o empresário Marco Medeiros, amigo da vítima. Ele ainda ressalta que Roberto praticava boxe e karatê, tendo habilidades de defesa.

O corpo do empresário foi sepultado na quarta-feira (21), no cemitério do Campo Santo.