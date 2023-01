BMW X1: SUV premium mais vendido no país é atualizado

Há seis anos líder entre os SUVs do mercado premium no Brasil, o BMW X1 já está chegando atualizado às concessionárias.

Inicialmente, o veículo será oferecido em três versões: a nova sDrive18i (R$ 296.950), a sDrive20i X-Line (R$ 328.950) e sDrive20i M Sport (R$ 349.950).

O X1 sDrive18i utiliza o motor 1.5 litro turbinado de três cilindros em linha que entrega 156 cv de potência e 23,4 kgfm de torque.

As outras configurações usam a nova geração do propulsor 2 litros turbo de quatro cilindros. Ele rende 204 cv de potência (12 cv a mais que o anterior) e 30,6 kgfm de torque.

As duas motorizações são associadas a uma transmissão automática de sete velocidades.

Atualizada, a cabine destaca a tela curva que une o painel e à central multimídia Na traseira do SUV da BMW, o para-choques ganhou linhas mais esportivas

Além de novos motores e estética renovada, o X1 tem novas dimensões: são 7 centímetros mais no comprimento (4,50 m contra 4,43 m do modelo anterior). Desses, 2 centímetros são de entre-eixos (2,69 m), proporcionando mais conforto para os ocupantes do banco traseiro.

Completam as medidas, 2 cm extras na largura (1,84 m) e 5 centímetros a mais de altura (1,64 m). O porta-malas tem 476 litros com os bancos na posição normal.

A disputa do X1 no Brasil é com o Audi Q3 e o Mercedes-Benz GLA, que custam, respectivamente, a partir de R$ 285.990 e de R$ 348.900.

Nas vendas, BMW somou 3.479 unidades em 2022 contra 1.623 do Audi e 491 do Mercedes. Na Bahia, o X1 manteve a liderança com 71 exemplares, seguido por Q3 (26) e GLA (2).

A Volvo optou por oferecer o XC40 apenas elétrico, que custa inicialmente R$ 329.950. Ainda assim, foram licenciadas 1.770 unidades no país e 38 no estado. Ainda neste ano, a BMW irá importar uma versão elétrica do X1.

COMPACTO ELÉTRICO

O Caoa Chery iCar e o Renault Kwid E-Tech poderão ter em breve um novo rival, o Citroën ë-C3. O veículo será comercializado inicialmente na Índia, país onde o C3 a combustão é similar ao comercializado no Brasil.

A variante elétrica do C3 tem mais de 300 km de autonomia

Em relação à propulsão, o ë-C3 é equipado com um motor elétrico que rende 57 cv de potência e 14,6 kgfm de torque. A aceleração de 0 a 60 km/h é feita em 6,8 segundos e a velocidade máxima é de 107 km/h.

Com dois modos de condução, a autonomia é de até 320 quilômetros.

REDUÇÃO DE PREÇO

Tabelado por R$ 298.490, o Leaf está sendo comercializado temporariamente por R$ 235.800, desconto de 21%.

De acordo com a Nissan, a ação é para comemorar a proximidade das 1.000 unidades comercializadas no Brasil desde o lançamento do carro elétrico em 2019, e é limitada a 30 unidades.

Assista a avaliação e conheça o Nissan Leaf

A chegada do Peugeot e-2008, no final do ano passado, é outro fator que determinou a alteração de preço desse Nissan.

Em todo o mundo, o Nissan Leaf já teve mais de 600 mil unidades comercializadas.

MAIS ELÉTRICOS

A Hyundai estima que irá comercializar 330 mil veículos elétricos neste ano, crescimento de 54% em comparação a 2022. Apenas nos Estados Unidos, a empresa tem a expectativa de vender 73 mil unidades, aumento de 150%.

A projeção foi anunciada no relatório de lucros do quarto trimestre de 2022. Neste período, que compreende de outubro a dezembro, a Hyundai registrou um lucro líquido triplicado, que chegou a US$ 1,4 bilhão, montante superior a R$ 7 bilhões, com aumento de 24% na receita.

ARGO AUTOMÁTICO

No seu lançamento, o Argo tinha a opção de transmissão automática, na época, o equipamento era associado ao motor 1.8 litro, que saiu de linha.

Agora, depois de um longo intervalo, a Fiat voltou a oferecer o câmbio que dispensa o pedal de embreagem. Sempre associado ao motor 1.3 litro (107 cv), o equipamento é do tipo CVT e simula até sete velocidades.

A transmissão automática adotada no Argo é do tipo CVT

Está disponível em duas versões: Drive (R$ 90.990) e Trekking (R$ 96.990). De acordo com a Fiat, o consumo rodoviário com gasolina é de 13,9 km/l.



100 MILHÕES

Inaugurada em 2006, a fábrica da Continental em Camaçari comemora a produção de 100 milhões de pneus para carros de passeio.

Os pneus produzidos na Bahia são utilizados para abastecer o mercado brasileiro e exportados para diversos países das Américas.