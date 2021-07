Boas viagens para Juá, Leão e Baêa na Copa do Brasil

Cantar a Palas Atena, deusa da Sabedoria e da Estratégia, e a Ares, deus da Guerra, pode ser um bom reforço mitológico para as oitavas da Copa do Brasil, uma vez serem ambas necessárias, a inspiração para o planejamento e a força visando aos combates.

É preciso anotar as datas e pensar bem como distribuir as doses de energia, avaliando a condição dos jogadores, levando em conta os deslocamentos e os desafios dos adversários, todos cepa Série A.

JUÁ X PEIXE – Quem é adepto de equidade e dá valor à justiça reparadora e proporcional, está com a Juazeirense, pois trata-se de clube da quarta divisão, embora botando a moral, ao eliminar Sport e Cruzeiro.

Há quem prefira a igualdade – justiça meritocrática ou aristocrática –, por curtir o forte, basta citar o Santos bi mundial e a criação de Douglas, Picolé, Fito, Leo Oliveira, Joel Mendes, Paulo e um tal de Pelé.

O jogo de ida será na Vila, dia 28, às 19h15min, depois de o Peixe pegar Palmeiras, Bragantino, ambos no estado de São Paulo (viagens curtas) e Atlético de Goiás, em Santos, enquanto a Juazeirense enfrenta Sergipe e Murici de Alagoas.

Seria o Santos favoritíssimo? Verifiquem honestamente, estádio por estádio, o alçapão deles é pau a pau com o Adautão – Adauto Moraes – e dentro de campo, vale a aritmética, são 11 contra 11, não há por que temer, o Cancão de Fogo pode sim avançar.

LEÃO X IMORTAL – O dever de vencer é do time igualado aos deuses, na condição de Imortal, título obtido no sacrifício do goleiro Lara, ao defender o Grêmio, mesmo ao correr risco, morrendo – fisicamente – após seu último jogo.

O Vitória pega Confiança, em Aracaju; Sampaio, aqui; viaja a Pelotas (mais de 6 mil quilômetros ida e volta) para enfrentar o Brasil, dia 17; recebe a visita da Ponte e pega o CSA, em Maceió, antes de o Grêmio vir ao Barradão, terça 27. Paulo Silvino: "güeeenta, ele güeenta..."

Ramon Menezes vem batendo na trave, sensação de azar pede ajuda dos encantados, considerando a Bahia, um pedaço de África, como fazem falta Gaguinho e Manoel Grosso nestas horas difíceis!

O Imortal mudou de professor, sairá do casulo um novo Grêmio, se tomar impulso ao vencer o Internacional, mas em caso de derrota, o Tricolor Farroupilha terá sérias dificuldades de libertar-se de si mesmo.

Antes do Inter, o Grêmio de seu Paulo tem o Palmeiras, e depois, Flu, no Rio e América em Porto Alegre, enfrentando ainda o tetracampeão gaúcho, turbulência por partilha nos bons negócios envolvendo construtora OAS com o estádio Olímpico.

SUPERMAN X HULK – Vencerá este duelo aquele super-herói capaz de esconder melhor seus superpoderes no embate do dia 25, um domingo, válido pelo Brasileiro, três dias antes do primeiro mata-mata pela copa, ambas as partidas em Belo Horizonte.

Poderia o Bahia de GibaGol permanecer em BH, ou localidade próxima da capital mineira, onde o time encontre paz para estudar a melhor forma de anular o monstro verde revelado na Escola do Futebol (Vitória).

Enquanto o Bahia tem Juventude, hoje; São Paulo, fora; e Fla, em Salvador, o Galo enfrenta o Fla de Zé Wright, o América, e sai para pegar o Corinthians, antes dos dois jogos contra o Bi, o do Brasileiro, dia 25, (11 da manhã!) e o da Copa do Brasil dia 28. Vai nessa, Baêa!





Paulo Leandro é jornalista e professor doutor em Cultura e Sociedade.