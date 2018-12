Bolo de frutas para o natal: aprenda esse clássico das ceias e surpreenda pelo sabor intenso

Ingredientes

2 claras

150g de uva passas sem sementes

1 xícara (chá) de abacaxi cristalizado, picado (160g)

1/2 xícara (chá) de vinho licoroso doce (100ml)

1 xícara (chá) de margarina (180g)

1 xícara (chá) de açúcar (160g)

2 gemas

2 colheres (sopa) de chocolate em pó (opcional) (30g)

2 xícaras (chá) de farinha de trigo (220g)

1 e 1/2 xícara (chá) de ameixa preta cozida e triturada (225g)

raspas de laranja a gosto

1 colher (sopa) de fermento em pó (10g)

2 claras em neve

uva passa, ameixa e abacaxi para decorar

Modo de preparo

Bata as claras em neve e reserve. Misture as passas com o abacaxi e o vinho e reserve. Na batedeira bata a margarina com o açúcar e as gemas até ficar bem leve. Diminua a velocidade e junte o chocolate e a farinha de trigo. Se necessário, adicione o vinho que está nas frutas. Sem bater, adicione os ingredientes restantes, inclusive o vinho das frutas. Coloque em uma fôrma redonda de 20 x10cm, untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Bata levemente a fôrma para nivelar a massa e decore com algumas frutas . Leve ao forno preaquecido na temperatura moderada (180ºC) por 50 minutos ou até que ao espetar um palito ele saia seco. Desenforme morno.

Dica

Substitua o açúcar branco pelo mascavo

Adicionar a massa 150g de frutas cristalizadas

Fonte:Bunge