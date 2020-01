Bolsonaro dá entrada em hospital após passar mal durante voo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou por exames na noite desta quinta-feira (30) no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, após sentir um desconforto abdominal no retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde sobrevoou cidades atingidas pelas chuvas.

Segundo a Band TV, o presidente permaneceu na unidade de saúde por cerca de uma hora e meia e depois seguiu para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Até o momento o Palácio do Planalto não se manifestou sobre os procedimentos realizados.

Por causa da entrada no hospital, todos os compromissos do líder nacional agendados para esta sexta-feira foram desmarcados.

Segundo o site Poder360, no HFA, os médicos avaliaram uma hérnia no abdome do presidente e a possibilidade de realização de uma nova cirurgia, o que acabou não acontecendo. O procedimento seria para correção de cicatriz resultante de cirurgias anteriores.

Caso seja necessário a nova cirurgia, essa será a quinta intervenção no local da facada que sofreu em 6 de setembro de 2018, quando estava em um ato de campanha em Juiz de Fora (MG).

Ainda de acordo com o Poder360, não há data estabelecida para a operação e nem a confirmação se, de fato, será realizada.