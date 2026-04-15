CRIME

Empresária é baleada após briga dentro de camarote em show de Henrique e Juliano

Caso começou em camarote e terminou com disparos em frente a prédio residencial

Wendel de Novais

Publicado em 15 de abril de 2026 às 08:35

Giovana Abdala foi baleada durante confusão Crédito: Reprodução

Uma discussão iniciada dentro do camarote de um show da dupla Henrique e Juliano terminou com uma empresária baleada na madrugada de domingo (12), em Franca, no interior de São Paulo. A vítima, Giovanna Abdalla, foi atingida por pelo menos um disparo na região da nádega. As informações são do g1.

Ela foi socorrida em estado grave para um hospital particular, onde permanece internada. Na segunda-feira (13), Giovanna passou por cirurgia, mas o projétil não pôde ser retirado por estar alojado em uma área delicada do intestino. Nesta terça-feira (14), a defesa informou que o quadro ainda é considerado grave, porém estável.

Giovana Abdala foi baleada durante confusão 1 de 11

Segundo as informações do caso, Giovanna e o marido, Marcelo Rossato — que integra a organização do evento — se envolveram em um desentendimento com Rafael Araldi Moreira ainda durante o show. Após o término da apresentação, o casal decidiu ir até o endereço do homem, localizado no bairro Jardim Santa Lúcia, para confrontá-lo.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do que aconteceu em frente ao prédio. O casal chega de carro, estaciona e desce do veículo. Nas imagens, Giovanna aparece segurando uma cinta, com a qual golpeia repetidamente o portão do imóvel. Em seguida, de acordo com a investigação, Rafael reage efetuando disparos contra os dois. Um dos tiros atinge a empresária, que retorna rapidamente ao carro com o marido.