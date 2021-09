Bombeiros controlam incêndio que se aproximava do Morro do Pai Inácio

O incêndio que ameaçava um dos principais pontos turísticos da Chapada Diamantina foi controlado pelos bombeiros, neste sábado (11). As chamas estavam se aproximando do Morro do Pai Inácio, local que recebe milhares de turistas todos os anos. O orquidário foi preservado e os militares estão percorrendo a área atingida para identificar novos focos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio tinha alcançado uma rodovia nas proximidades do Morro do Pai Inácio, mas com apoio de brigadistas voluntários, de representantes do ICMBio e da comunidade local, os bombeiros especialistas em prevenção e combate a incêndios florestais conseguiram controlar as chamas.

O comando na região agradeceu o apoio e disse que a união foi fundamental para evitar que o fogo se espalhasse. Os bombeiros pediram para que a população não realize queimadas, porque o fogo pode sair do controle de forma rápida e atingir outras áreas. Os incêndios florestais prejudicam a fauna, a flora e podem alcançar propriedades e a comunidade local.