Boteco no Rio Vermelho tem assinatura da chef Tereza Paim e da cervejaria Bohemia

Linguiça temperada com cebola no aceto balsâmico

Há muito que Salvador carecia de um bar bacana, planejado para oferecer um bom serviço num ambiente pensado para este fim. Demorou, mas chegou. Desde a semana passada, a Casa Bohemia está de portas abertas para reinar no Rio Vermelho. O espaço, que tem projeto arquitetônico de Paula Almendra, reúne conforto, sofisticação e vários ambientes descontraídos e carregados de arte e leveza. O imóvel, construído especialmente para este fim, é uma iniciativa da cervejaria Bohemia, uma das marcas mais antigas da Ambev que investiu no projeto elegendo a capital baiana como única praça a receber um equipamento da tradicional marca de cerveja.

Pastel aberto de bobó de camarão

Nos dois andares do prédio, estão distribuídos cinco ambientes - incluindo o calçadão na rua - que receberam nomes que remetem às histórias da cervejaria e a do bairro: Calçada Caramuru, Pátio Catarina Paraguassu, Pisos Bohemia e Original (outra marca da Ambev) e Camarote Iemanjá, este último uma varanda coberta com vista para o mar. Ainda no interior do prédio foi instalado um balcão, pensado pra quem vai sozinho(a) ao bar, com letreiros que indicam que quem está ali está a fim de papo, ou 'tá pra jogo' (que, no popular, quer dizer paquera).

Roda gigante de salgados: utensílio lúdico

Vale ressaltar que a proposta do espaço é sustentável. O prédio tem energia limpa, reuso de água, energia fotovoltaica, reciclagem de lixo, além de acessibilidade garantida por um elevador que leva o visitante a todos os pisos.

Moela ao molho ferrugem

Mas e a comida? Afinal, nada disso importa se o cardápio não agradar aos clientes. Pois bem, foi aí que entrou a chef Tereza Paim que há muito planejava abrir um boteco no bairro para dar um irmão ao seu badalado restaurante Casa de Tereza. A ideia da Ambev era operar a casa, mas um encontro com a chef levou a cervejaria a firmar uma parceria com a cozinheira para desenvolver o cardápio e fazer a operação do empreendimento. Assim, a Casa Bohemia Salvador virou também o Boteco da Tetê, assinatura impressa em alguns dos itens da casa como guardanapos e afins.

Super tábua de frutos do mar grelhados

O cardápio é de boteco, mas a chef introduziu alguns pratos com a sua marca carregada de baianidade. Comidinhas típicas deste tipo de estabelecimento como coxinha, pastel, linguiça (temperada com especiarias e cebola no aceto balsâmico), batata frita ou rústica e outros belisquetes estão lá. Mas para quem gosta de bater um prato, tem uma variedade enorme de opções que vão desde a imperdível Tábua de Iemanjá, com legumes e frutos do mar grelhados; até uma saladinha de siri, caçarola de polvo, camarões em várias versões, picadinhos e claro, peixes.

Porção de batatas fritas

Mas, o sucesso da casa mesmo deve ser a roda gigante, uma engenhoca em formato do brinquedo que chega à mesa com diversos salgados, a exemplo do tradicional bolinho de feijoada da chef. O utensílio funciona mesmo como um brinquedinho, no qual as pessoas vão girando a roda em busca do seu petisco preferido. Um charme! Vale ressaltar a temperatura da cerveja que se espera seja mantida sempre como convém a um boteco que se preza: estava estupidamente gelada. De acordo com Tereza Paim, a parceria com a cervejaria nascida em Petropólis forma um casamento perfeito. “A Bohemia é uma das mais temperadas, o que casa com a minha cozinha que enaltece os ingredientes locais, assim, nasce uma união cuja sinergia se traduz em sabores e culturas que movem tradições”, diz.

Varanda Iemanjá: vista pro mar

Outra coisa interessante do lugar é a distribuição dos ambientes pensada no projeto arquitetônico. Embora a casa tenha capacidade para mais de 200 pessoas, é possível se isolar em um dos cantinhos para aquela “botecada” olho no olho, ou uma farra apenas com os amigos sem que os demais clientes “participem” da conversa. Para Márcio Aguiar, gerente regional de relacionamento VIP da Ambev, a Casa Bohemia é um espaço que traz toda atmosfera de boteco que a cerveja está inserida: “Dos petiscos e tira gostos da chef até uma cerveja bem gelada. Além, claro, do nosso portfólio variado da Ambev”. Sim, porque além da marca que batiza a casa, praticamente todas as demais cervejas da companhia estão no cardápio, incluindo, claro, o tradicional chopp. Vale a visita!

Serviço:

@casabohemiasalvador

Casa Bohemia: Rua Guedes Cabral, 103, Rio Vermelho.

Funcionamento: Terça a quinta, das 16h à 0h, e de sexta a domingo, das 12h às 2h

Reservas: (71) 4101 5526