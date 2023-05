BR-324: caminhão tanque que pegou fogo está no acostamento sem previsão de retirada

O caminhão tanque carregado de combustível que pegou fogo no final da manhã da última quinta-feira (4) permanece no acostamento, na altura do KM 568 da BR-324, aguardando a retirada do local. A ViaBahia informou que, às 4h30, o condutor de um dos guinchos pesados da concessionária começou o procedimento para a remoção do veículo que estava sobre uma das faixas da rodovia. Por volta das 5h30, a carreta já havia sido posicionada no acostamento e a equipe de conservação da concessionária realizou a limpeza do local para a liberação de mais uma faixa. Às 5h50 a rodovia foi completamente liberada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ainda não há previsão de retirada do veículo do acostamento. A estimativa é de que, no momento da retirada, será necessário interditar uma faixa para garantir a segurança da operação. No entanto, não há informações ainda de quanto tempo vai durar a nova interdição. O congestionamento, nos momentos mais críticos, chegaram a 25 km sentido Feira de Santana e 15km sentido Salvador. Na ocasião, foi orientado que os condutores evitassem a região.

Foto: Arisson Marinho/CORREIO

A liberação da via começou a ser realizada na noite de ontem. Após a finalização do trabalho do Corpo de Bombeiros, uma das pistas, sentido Salvador x Feira de Santana foi liberada. Devido ao risco de explosão, a rodovia estava interditada em ambos os sentidos durante um tempo.

A suspeita é que possíveis problemas mecânicos no veículo causaram o acidente. "Isso reforça a necessidade de andar com os veículos em boas condições e a importância das fiscalizações realizadas pela PRF, no intuito de resguardar a segurança viária e evitar transtornos como esses. Por sorte ninguém ficou lesionado", informa a PRF em nota.

A PRF explica que, em acidentes envolvendo cargas perigosas, é extremamente necessário o isolamento da área devido ao risco de explosão. A interdição total permaneceu até por volta das 14:30, em ambos os sentidos. Após 14:30 o tráfego sentido Salvador estava fluindo pelo acostamento, permanecendo interdição total da pista sentido Feira de Santana.