ECONOMIA

CDL Salvador oferece consulta gratuita ao SPC na nova rodoviária de Salvador

Ação acontece entre esta terça-feria (14) e quinta-feira (16)

Millena Marques

Publicado em 14 de abril de 2026 às 08:37

Ação do Procon na nova rodoviária Crédito: Marketing/Procon

A nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras, recebe mais uma edição do projeto Procon em Movimento entre esta terça-feira (14) e quinta-feira (16). A ação conta com a participação da CDL Salvador, que vai oferecer gratuitamente consultas ao SPC e orientação financeira ao público.

Promovida pelo Procon Bahia, a iniciativa tem como proposta ampliar o acesso da população a informações sobre direitos do consumidor, levando atendimento itinerante a pontos de grande circulação. Durante os três dias, pessoas físicas e jurídicas poderão verificar possíveis pendências no cadastro de inadimplentes e receber orientações sobre regularização.

Segundo a coordenadora do SPC da CDL Salvador, Patrícia Valadares, a ação facilita o acesso a dados importantes sobre a vida financeira dos cidadãos. “A proposta é informar, de forma prática e acessível, sobre eventuais registros de dívidas no SPC, aproximando o serviço da população”, afirma.