'Brasil não precisa se preocupar com irrigação sanguínea do pênis de Bolsonaro', diz Waack

O apresentador William Waack, da CNN Brasil, fez um comentário sobre as celebrações do Bicentenário da Independência do Brasil, criticando parte do discurso em que o presidente Jair Bolsonaro deu início a um coro de "imbrochável" para si mesmo. Bolsonaro falava em ato em Brasília, depois do desfile cívico.

"O país não precisa se preocupar, se é que muita gente se preocupou, com a irrigação sanguínea do pênis normal de Bolsonaro", disse. "Ela está plenamente normal e satisfatória, ele assegurou. O que permite esperar que a irrigação esteja também normal e satisfatória em outros órgãos que ele precisa para governar, como o cérebro", acrescentou.

O próporio Bolsonaro respostou trecho da fala. "Obrigado?!", escreveu.

No discurso, Bolsonaro afirmou que a primeira-dama Michelle Bolsonaro é "uma mulher ativa na minha vida", falando que ela não está ao lado dele "muitas vezes está é na minha frente". Ele recomendou que homens solteiros se casem. "Tenho falado para os homens solteiros, para os solteiros que estão cansados de ser infelizes. Procure uma mulher, uma princesa, se casem com ela, para serem mais felizes ainda".

O presidente então beijou a primeira-dama e diante dos gritos puxou o coro de "imbrochável, imbrochável".